56-Jähriger muss hinter Gitter Mord wegen Streits um Kuscheltier: Trierer Gericht verurteilt Angeklagten zu lebenslänglich

Späte Sühne: Weil er vor über elf Jahren seine ehemalige Lebensgefährtin in ihrer Trierer Wohnung mit einem Wollschal erdrosselt hat, ist ein 56-jähriger Mann am Dienstagmittag zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Zugleich ordnete die Erste Trierer Schwurgerichtskammer den Vorbehalt der Sicherungsverwahrung an. Damit hat der Mann wenig Chancen, nach 15 Jahren aus der Haft entlassen zu werden.