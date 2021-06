Fall Beatrix Hemmerle : Ungeklärter Mord an Frau aus Trier: 300 Männer sollen Speichelprobe abgeben

Ungeklärter Mord an Frau aus Trier: 300 Männer sollen Speichelprobe abgeben

Trier Ermittler starten einen neuen Reihentest, um ein drei Jahrzehnte zurückliegendes brutales Gewaltverbrechen an einer Frau aus Trier doch noch aufzuklären.

Bei der Fahndung nach dem bislang unbekannten Mörder der vor mehr als 30 Jahren in Trier getöteten Beatrix Hemmerle wird ein zweiter DNA-Reihentest gestartet. Dabei würden in den nächsten Tagen 300 Männer um eine freiwillige Speichelprobe gebeten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Entnahme und Auswertung wird sich über mehrere Wochen hinziehen.