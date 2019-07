Urteil am Landgericht Trier : Mordversuch aus Mitleid: Siebeneinhalb Jahre Haft für 63-jährigen Vater

Urteil am Landgericht Trier

Trier Das Trierer Landgericht hat einen 63-jährigen Trierer wegen versuchten Mordes an seiner Tochter zu einer Haftstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten verurteilt.

Der Mann hatte im vergangenen Oktober versucht, seine 35-jährige, schwerkranke Tochter und anschließend sich in deren Wohnung in Trier zu töten. Der ehemalige Beamte stach mehrmals mit dem Messer auf die Frau ein und verletzte sie lebensgefährlich. Sie überlebte, weil sie blutüberströmt aus ihrer Wohnung robbte und einen Nachbarn um Hilfe gebeten hatte. In einer Notoperation retteten die Ärzte das Leben der Frau.