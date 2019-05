Glaube : Bittprozession am Montagmorgen

Trier Zur Teilnahme an der traditionellen Bittprozession vor Christi Himmelfahrt lädt die Trierer Pfarrei Liebfrauen in Zusammenarbeit mit dem Bistum für Montag, 27. Mai, ein. Der „betende Gang in den Morgen“ beginnt um 6.15 Uhr vor der Liebfrauenkirche und führt eine Runde durch den Palastgarten.

