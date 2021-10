Politik : Moritz Petry als CDU-Bezirksvorsitzender im Amt bestätigt

Trier/Bitburg Moritz Petry ist weiterhin CDU-Bezirksvorsitzender in Bitburg-Prüm. Auch die Vorsitzenden in Trier-Saarburg, Vulkaneifel und Bernkastel-Wittlich wurden im Amt bestätigt.

Mit mehr als 95 Prozent der Stimmen haben die Delegierten des Bezirksparteitags der CDU Trier am Mittwochabend in Irrel den bisherigen Vorsitzenden Moritz Petry (Bitburg-Prüm) wiedergewählt. Kaum personelle Veränderungen gab aus bei der Neuwahl des restlichen Bezirksvorstands. So wurden sowohl die drei bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Gordon Schnieder (Vulkaneifel), Andreas Steier (Trier-Saarburg) und Karina Wächter (Bernkastel-Wittlich) in ihren Ämtern bestätigt als auch fast alle der 15 Beisitzer.