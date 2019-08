Ballonfahren : Mosel-Ballon-Fiesta in Föhren lockt Tausende Besucher an

Mosel-Ballon-Fiesta in Föhren lockt Tausende Besucher an

Föhren 86 bunte Ballone füllten den Abendhimmel über Föhren beim Start der Mosel-Ballon-Fiesta 2019 am Freitagnachmittag am Flugplatz Gelände.

Um 18 Uhr am Freitagnachmittag, 16. August, wurde das Fest offiziell durch Schirmherrin Christiane Horsch, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Schweich, auf dem Flugplatzgelände eröffnet.

Mit einem Tandemsprung flog sogleich die Weinkönigin der Römischen Weinstraße Helene ein. Am Boden warteten schon ihre ihre Prinzessinnen Annika und Luca Tessa. Nach einer Taufe von vier Ballonen startete die erste große Fuchsjagd, der "Vet Concept"- Cup.

Einen Wermutstropfen gab es dennnoch am Abend zu verkünden. Aufgrund der schlechten Wetterprognosen wurde der Fly In am frühen Samstagmorgen abgesagt. Wie es mit dem Programm und dem Abendstart weitergeht, entscheiden die Veranstalter im Laufe des Samstags.