Vorbereitungen auf Hochwasser Pegel der Mosel bleibt weiterhin hoch: Busverkehr in der Region wird eingeschränkt (Fotos)

Die Kurve der prognostizierten Wasserstände an den Flüssen und Bächen in der Region steigt seit Montagmorgen. Aktuell erwartet das Hochwasservorhersagezentrale des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz einen Höchststand am Samstagabend in einem Bereich um 6,8 Meter am Pegel Trier. Bei dieser Höhe muss wohl noch kein Uferanwohner fürchten, dass der Fluss sich seinen Weg in den Keller bahnt. Straßen könnten jedoch überflutet werden. Zunächst hieß es, der Pegel könne bis Freitagabend bis 7,3 Meter ansteigen. Derzeit (Stand Freitagmorgen) liegt er bei 6,6 Meter.