Moselcleanup Mosel-Müllsammler unterwandert: Angebliche Trierer Freundesgruppe entpuppt sich als rechtsradikale Gruppierung

Die am Wochenende auch in Trier gestartete Müllsammelaktion Moselcleanup ist von einer rechtsradikalen Gruppierung unterwandert worden. Nach Angaben der Cleanup-Verantwortlichen hatten sich die Rechtsextremen als „Freundesgruppe aus Trier“ für die Sammelaktion angemeldet. Bei der übers Internet eingegangenen Anmeldung der Gruppierung sei „nichts weiter auffällig“ gewesen, sagte Cleanup-Moselbeauftragte Maia Kuhnen unserer Redaktion. Der angeblichen Freundesgruppe sei – wie allen anderen Teilnehmergruppen der Sammelaktion auch – ein Starterpaket mit Sammelzangen, Tüten, Handschuhen und anderen Materialien zugeschickt worden. „Wo die einzelnen Gruppen dann sammeln, ist deren Sache“, so Kuhnen. Die Teilnehmer meldeten später nur das Sammelergebnis und schickten noch Fotos als Beleg.