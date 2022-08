Musiktheater : Liebevolles Kinder-Theaterstück: So war die letzte „Sommersprossen“-Aufführung in diesem Jahr

6 Bilder Lilli Leichtfuß und Willi Weilchen auf der Suche nach der verlorenen Zeit

Trier Lilli Leichtfuß und Willi Weilchen auf der Suche nach der verlorenen Zeit: Zur letzten „Sommersprossen“-Aufführung in diesem Jahr kamen am Samstagvormittag Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren und ihre Eltern ins Trierer Pianohaus Hübner.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fabian Pütz-Antony

Was ist eigentlich ein Rhythmus, und wie verstehe ich Zeitgefühl? Was ist die Zeit an sich überhaupt – wie macht man sie verständlich und greifbar? Warum vergeht die Zeit einfach nicht, wenn ich wieder mal nichts zu tun habe und mich langweile? Aber dafür umso schneller, wenn ich gerade mit Freunden zum Spielen verabredet oder voll im Stress bin? Lilli Leichtfuß (Maren Donner) und ihr stets zum Singen aufgelegter Freund und selbst ernannter Chronometrie-Experte Willi Weilchen (Friedolin Obersteiner) gehen in ihrem etwa einstündigen Kindertheaterstück spielerisch und musikalisch diesen und noch anderen Fragen rund um das zentrale Veranstaltungsthema „Zeit“ nach.

Von draußen nach drinnen: Die aus Witterungsgründen kurzfristig vom ehemaligen Bahnausbesserungswerk in Trier-West in das Pianohaus Hübner verlegte Veranstaltung erfreute sich am Samstagvormittag knapp 30 begeisterter Zuschauer. Darunter waren etwa 15 Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren in Begleitung der Eltern.

Die unter der Leitung von Intendant Tobias Scharfenberger 2018 ins Leben gerufene Veranstaltungsreihe unter dem Dach des Mosel Musikfestivals ging mit dem Familienkonzert „Sommersprossen“ für dieses Jahr vorläufig zu Ende.

Auch wenn der letzte Akt durch die kurzfristige Verschiebung und auf Kissen vor dem Klavier sitzende Kinder leicht improvisiert anmutete, verfehlte der Auftritt der beiden energie­geladenen Bühnenkünstler sein Ziel nicht. Sie nahmen zahlreiche Requisiten wie eine Sanduhr, einen Wecker oder ein Metronom zur Hand. Damit und mit der Kraft der Musik gelang es ihnen, ein konstantes Gefühl der Aufmerksamkeit und Freude in den Reihen der jüngsten Zuschauer bis zum Ende aufrechtzuerhalten.