Unmut gegenüber der Regierung „Ist doch klar, dass Verärgerung entsteht“ – Landwirte in der Region protestieren gegen Ampelbeschlüsse

Update | Thörnich/Thalfang · Am heutigen Montag demonstrieren Tausende in Berlin gegen die Sparbeschlüsse der Bundesregierung. In der Region gibt es ebenfalls Protest – so rollen auch an der Mosel und im Hunsrück die Traktoren.

18.12.2023 , 19:56 Uhr

Von Monika Traut-Bonato und Florian Blaes

In ganz Deutschland rollten heute die Traktoren, auch an der Mosel bei Thörnich. Winzer und Bauern sind sauer wegen der jüngsten Beschlüsse der Rot-Gelb-Grünen-Ampel. Sie bedeuten das Aus für die Agrardieselbeihilfe und die Kfz-Steuerbefreiung. Das wollen sich die Betroffenen nicht so gefallen lassen. An der Mosel machten Winzer mit Traktorfahrten daher auf die Situation aufmerksam.