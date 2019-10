Trier/Igel Während der Grünen-Staatssekretär im Umweltministerium die Westumfahrung als bedeutsame Verkehrsentlastung einstuft, lehnen die Trierer Grünen sie ab.

Schmitt hatte den vom Stadtrat Trier per Beschluss ausgerufenen Klimanotstand zum Anlass genommen, Fragen an das Umweltministerium zu richten. Unter anderem wollte der Abgeordnete wissen, welche konkreten Maßnahmen die Ausrufung des Klimanotstands für den Verkehr in der Stadt Trier habe. Es sei beabsichtigt, mögliche Schritte in den städtischen Gremien zu diskutieren und aufzubereiten, heißt es in der Antwort des Umweltministeriums. Ergebnisse seien zum Jahresende angekündigt. Und weiter: Die Landesregierung sehe keine eigenen Maßnahmen vor. Die regional und überregional bedeutsamen Maßnahmen zur Verkehrsentlastung und Schadstoffreduzierung, wie etwa der Moselaufstieg, liefen natürlich weiter.