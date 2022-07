Feste & feiern : Moselfest in Trier-Zurlauben: So war der Samstag (Fotostrecke)

Trier-Nord Tausende Besucher waren es schon am Starttag auf der Festmeile. Am Samstag waren es noch mehr – definitiv 20.000 wie am Freitag ohne “fast“. Und das auch ohne Feuerwerk. Die 65. Auflage des Trierer Moselfestes am Zurlaubener Ufer erweist sich als Selbstläufer.

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Auch in seinem Ausgehverhalten. So waren viele Gäste des Moselfestes am Freitagabend erstaunt. Wie, heute schon Feuerwerk? Toll! Am Samstag ein ähnliches Bild. Die Festmeile ist proppenvoll, aber die Band 24th Frame unterbricht nicht aus gegebenem Anlass um 23 Uhr ihre Show. Viele fragen sich: Wie, kein Feuerwerk?. Nein, das war ja schon am Tag davor. Ach so. Macht nix, die Stimmung ist auch so super.

Da fällt auch den wenigsten auf, dass doch eigentlich für Samstagabend eine „große Überraschung“ angekündigt ist. Die fällt aber – für Insider wenig überraschend – aus.

Moselfest Trier: Keine „Überraschung“ am Samstag

Veranstaltungschef Matthias Sonnen hatte bis vormittags gehofft, dass sein geplanter großer Coup – die weit und breit erste Drohnenshow – sich noch realisieren lasse. Dann aber die Absage: Das Bundesluftfahrtamt hatte es, wie es heißt, „zeitlich nicht geschafft“, den Antrag aus Trier zu bearbeiten. Also mussten die fünf Dutzend Drohnen der Firma Flyingstars in Gelsenkirchen bleiben. „Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, sagt Sonnen entschlossen. „Dann kommt die Show eben zum Moselfest 2023.“

Moselfest 2023: Was geplant ist

Die dann 66. Auflage des auch als Heimatfest Zurlauben bekannten Traditionsevent am Ufer dürfte dem neuen Format von 2022 entsprechen, so die Prognose des Veranstalters, der sich mit dem aktuellen Festverlauf „sehr sehr zufrieden“ zeigt.

Kronkret: Feuerwerk am Freitag, Drohnenshow am Samstag und am Sonntag Electronic-River-Muskifestival. Einen Festmontag werde es auch im kommenden Jahr nicht geben, orakelt Sonnen. Wohl aber würden 2023 erneut Solidaritätsbändchen zum Stückpreis von 3 Euro angeboten: „Es ist schön, dass sehr viele Gäste die Bändchen auf freiwilliger Basis gekauft haben. Das hat uns geholfen, das Fest finanziell abzusichern.“

