Zurlauben : Moselfest Trier: Fast 20.000 Besucher am ersten Abend - Polizei zufrieden (Video/Fotos)

(red) Der erste Veranstaltungstag verlief aus polizeilicher Sicht ruhig und ohne besondere Zwischenfälle. In einigen Fällen seien sich zumeist alkoholbedingt anbahnende Auseinandersetzungen durch „entschlossenes Einschreiten bereits im Keim unterbunden“ worden. Im Laufe der Nacht sei eine Person mit einem Platzverweis belegt werden. Eine weitere Person sei aus Gründen der Gefahrenabwehr vorübergehend in Gewahrsam genommen worden.

Insgesamt seien bis in den frühen Morgen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Veranstaltung sieben Straftaten registriert worden - über Beleidigung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Diebstahl und Wechselfallenbetrug bis hin zu Körperverletzungsdelikten. Im Fall des Wechselfallenbetrugs konnte ein schädigendes Ereignis verhindert werden und ein Tatverdächtiger festgestellt werden. Im Fall des Diebstahls konnte das entwendete Mobiltelefon in Zusammenarbeit mit dem Geschädigten geortet und der Tatverdächtige inklusive Diebesgut im Zuge von Fahndungsmaßnahmen festgestellt werden. In beiden Fällen dauern die Ermittlungen an.