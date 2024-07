Besser das Auto stehen lassen So fahren die Busse beim Moselfest Zurlauben

Wegen des Feuerwerks am Freitag wird die Kaiser-Wilhelm-Brücke von 21.30 Uhr bis etwa 24 Uhr in beide Richtungen gesperrt. In diesem Zeitraum werden die Linien 81 und 87 sowie die Pendelbusse der Linie 97 wie folgt umgeleitet: Die Busse der Linie 81 in Richtung Hauptbahnhof/Tarforst fahren bis zur Haltestelle Lenus-Mars-Straße ihre normale Route und werden dann über Konrad-Adenauer-Brücke, Pacelliufer, Katharinenufer und Ausoniusstraße umgeleitet.