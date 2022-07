Trier : Moselfest Zurlauben eröffnet: Bis Sonntag wird am Ufer gefeiert

Am Trier-Zurlaubener Ufer ist am Freitagabend die 65. Auflage des Moselfestes gestartet. Bis Sonntag werden insgesamt rund 30.000 Besucher erwartet. Foto: Roland Morgen

Trier-Nord Die am Freitagabend eröffnete 65. Auflage des Heimatfestes am Zurlaubener Ufer geht mit einigen Änderungen im Ablauf einher.

So steht das Feuerwerk bereits am Starttag auf dem Programm, und der Montag wurde gestrichen. Das Fest endet somit am Sonntag, bei dem das Electronic-River-Musikfestival (12 bis 24 Uhr) im Mittelpunkt steht. Am Freritag war noch unklar, ob die geheim gehaltene „große Überraschung“ am Samstagabend über die Bühne gehen kann. Laut inoffiziellen Informationen soll es sich um die erste Drohnenshow der Region handeln. Dazu fehlte allerdings noch die Genehmigung des Bundesluftfahrtamtes.