Besser nicht mit dem Auto Sperrungen und Umleitungen beim Moselfest Zurlauben

Rund um die Abschussstelle des Feuerwerks gelten Halteverbote in der Bonner Straße an der Einmündung des Palliener Bachs in die Mosel. Weitere Halteverbote gibt es außerdem vom 8. bis 15. Juli auf dem gesamten Veranstaltungsgelände. Die Zufahrten für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge müssen frei bleiben sowie die Grünanlagen am Moselufer. Die Stadt hat angekündigt, in diesem Bereich falsch abgestellte Fahrzeuge abzuschleppen.