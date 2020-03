Hochwasser : Moselpegel in Trier stabilisiert sich bei rund sechs Metern

Moselpegel in Trier stabilisiert sich bei rund sechs Metern

Wegen des Mosel-Hochwassers wurde der untere Rad- und Wanderweg am Zurlaubener Ufer in Trier gesperrt. Foto: Roland Morgen

Trier Nach dem starken Regen und der Schneeschmelze in den Hochlagen führt die Mosel derzeit wieder leichtes Hochwasser.

Am Samstag überschritt der Pegel in Trier zeitweise die Sechs-Meter-Marke. Der Radweg am Zurlaubener Ufer wurde überflutet und daher gesperrt. Über die Schiffsanlegestellen konnte niemand einsteigen.