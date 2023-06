Beach Bar Moselperle: So war der Start ins Strandvergnügen (Fotos)

Darauf haben viele Fans gewartet: „Heute Soft-Opening ab 16 Uhr“ lautet die Botschaft, die Alexander Brittnacher (44), Betreiber der Strandbar Moselperle, am Donnerstag via Facebook verbreitet hat. Moselperle geöffnet – das bedeutet: Das Strandvergnügen am Moselufer in Höhe des Freibads Nord kann losgehen. „Aber tatsächlich erst mal ganz soft“, erläutert Brittnacher, „Erst nächste Woche können wir richtig loslegen.“