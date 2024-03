Unerwartete Hindernisse in Trier Moselradweg blockiert – Baustelle in Pallien sorgt für Verwirrung bei Radlern

Trier · Es geht nicht nur den Autofahrern so. Wer auf der Westseite auf dem Moselradweg fährt, steht plötzlich mitten in einer Baustelle. Wie Radfahrer derzeit ausweichen müssen und wann ein Ende in Sicht ist.

21.03.2024 , 12:50 Uhr

Wegen des Baus des Haltepunkts Pallien müssen sich Radler rund Fußgänger derzeit einen Weg durch Baumaschinen suchen - oder einen Umweg fahren. Foto: TV/Harald Jansen

Von Harald Jansen Redaktion Trier