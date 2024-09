Ostseite wieder befahrbar Sanierung des Moselradwegs in Trier: Nun ist offiziell Schieben angesagt

Die guten Nachrichten zuerst. Der drei Kilometer lange Abschnitt des Moselradwegs am Trierer Ostufer zwischen Konrad-Adenauer-Brücke und Römerbrücke ist laut Stadtverwaltung Trier wieder für den Verkehr freigegeben. Das gilt auch für ein rund 1,1 Kilometer langes Radwegstück zwischen dem Betriebsgelände der ART im Trierer Hafen und der Radwegbrücke Kyll in Ehrang. Dafür wird es an anderer Stelle nervig.