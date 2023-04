24 Stunden in Betrieb Arbeiten an der höchsten Moselschleuse: Was die Wasserbauer in Detzem leisten und warum dort bald eine Ära endet

Carsten Maly arbeitet seit mehr als 35 Jahren Woche für Woche in der Schleusenanlage in Detzem. Er kennt dort jeden Handgriff, weiß, worauf es ankommt, wenn eines der langen Mosel-Frachtschiffe die Schleuse passieren will. Ankommende Schiffe melden sich per Funk an. Auf acht Bildschirmen hat Maly alles im Blick.