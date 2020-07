Trier-Nord : Moselstrand ab Montag geöffnet

Trier-Nord Die Vorbereitungsarbeiten gehen dem Ende entgegen, am Montag (20. Juli) sollen sich erstmals Gastro-Gäste am neuen Moselstrand tummeln. „Um 18 Uhr ist die offizielle Eröffnung“, kündigt Betreiber Alexander Brittnacher an.

