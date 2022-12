Zwar lagen die Temperaturen am Dienstag in Trier über der 10-Grad-Marke - hier ein am Nachmittag geknipstes Foto aus Trier-Olewig – in der Ambrosius-Grundschule und der Moseltal-Realschule sind die Räume allerdings immer noch so ausgekühlt, dass kein Unterricht stattfinden kann. Foto: Christiane Wolff