Tipps für private Bauherren Moseltypisches Bauen: Wie es funktioniert, wer hilft, wo es Zuschüsse gibt

Seit 2001, in insgesamt drei Bauphasen, ist das Weingut Longen-Schlöder in Longuich in moseltypischer Weise erweitert worden. Sabine Longen sieht die regionaltypische Bauweise als „Ehrensache“ an. „Außerdem tut es gut, in schönen Räumen in einer schönen Landschaft zu leben. Es ist ein Genuss für das Auge und das gesamte Wohlbefinden.“ Markus Longen ergänzt: „Wenn man hier aufgewachsen ist, hängt man an der Region, man zieht nicht weg, sondern investiert in die Erhaltung der gewachsenen Strukturen.“