Zwischen Krone und Chaos Die emotionalsten Storys von Moselweinkönigin Marie-Sophie

„Ich hab wirklich gar nicht damit gerechnet, Weinkönigin zu werden.“ Diese Worte sprach Marie-Sophie Schwarz aus Klüsserath, als sie vor etwa einem Jahr die Krone der Moselweinkönigin überreicht bekommen hat. Bald ist es für die 24-Jährige aber an der Zeit, das Zepter an ihre Nachfolgerin zu übergeben. Die Gewinnerin wird am Freitag, 13. September, gekürt.