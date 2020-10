Weinanbau : Moselwinzer sind zufrieden mit dem Jahrgang 2020

Trier/Konz/Saarburg Die Erntebilanz im Weinanbaugebiet Mosel fiel mit guter Qualität und deutlich mehr Menge als 2019 positiv aus.

(red) Der Weinjahrgang 2020 an Mosel, Saar und Ruwer passt in Qualität und Menge zu den Marktanforderungen. Die Erntemenge fällt mit geschätzten 810 000 Hektolitern um rund 30 Prozent höher aus als im ertragsschwachen Vorjahr, als nur 624 000 Hektoliter in die Keller kamen. Die Ergebnisse der Traubenlese waren aber regional und lokal sehr unterschiedlich, wie der Moselwein e.V. berichtet. Entscheidender Faktor war die Wasserversorgung der Weinberge im dritten Trockenjahr in Folge.