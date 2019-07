Freizeit : Motocross-Rennen zurück in Klüsserath 

Klüsserath Etwa 350 Teilnehmer fuhren am Wochenende an der Mosel Punkte für die Deutsche Amateur Meisterschaft ein.

Dass nun am Wochenende etwa 350 Teilnehmer in 20 Klassen starteten, erklärt DAMCV-Pressesprecher Guido Barth damit, dass ihre Fahrer ja auch mal etwas anderes sehen wollten. Und das Gelände sei nicht nur „traumhaft schön gelegen“, sondern fordere auch heraus mit seinen ungewohnten Sprüngen. Sebastian Bauten, Vorsitzender der Moto-Cross-Veranstaltergemeinschaft Erkelenz (MCVE), Ausrichter der DAMCV-Rennen, befuhr es schon als Zwölfjähriger und war nun zum fünften Mal dort. Abgesehen vom tollen Ambiente fühlten sie sich als Verband gut aufgenommen. Helfer des MGSC bewässerten die Strecke laufend, damit es weniger staube und für mehr Grip, Bodenhaftung. Und ­samstagabends hätten sie sogar mit Raupen das Areal planiert.

Dem MGSC kam die Verbandsanfrage gerade recht. Ihnen sei es wichtig gewesen, „wieder ein Rennen auf den Klüsserather Berg zu holen“, erklärt Vorsitzender Mario Jakoby. Zumal der Verein, anders als zuletzt 2011, nicht der Ausrichter war. So war es nun am Mieter, dem DAMCV, Streckenposten zu stellen und Versicherungen abzuschließen, personelle und finanzielle Herausforderungen. Abgesehen davon freut Jakoby, dass am Rennwochenende auch viele MGSC-Fahrer an den Start gingen, von denen drei sogar Erste ihrer Klassen wurden: Louis Kirchen, Moritz Jost und aus Leiwen Tim Scholtes, der in der Klasse der Schnellsten siegte.