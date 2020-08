Verkehrsunfall : Motorradfahrer gerät zwischen Ralingen und Olk in den Gegenverkehr und wird schwer verletzt

Foto: TV/Klaus Kimmling

Ralingen Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat sch laut Polizei am Montag, 31. August, gegen 16 Uhr auf der L 42 zwischen Ralingen und Olk ereignet. Der 59jährige Fahrer eines Motorrades geriet auf abschüssiger und regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden PKW.