Polizei : Motorradfahrer schwerverletzt – 23-Jähriger kollidiert mit Schutzplanke bei Irsch

Irsch Ein 23-jähriger Mann aus dem Kreis Trier-Saarburg hatte am Dienstag, 21. Juli, gegen 18.15 Uhr auf der B 407 zwischen Irsch und Vierherrenborn einen Motorradunfall. Die B 407 war deshalb zeitweise voll gesperrt.

Wie die Polizei mitteilt befuhr der junge Mann die Bundesstraße mit seinem Motorrad von Irsch kommend in Richtung Vierherrenborn, als er in einer scharfen S-Kurve aus bisher ungeklärter Ursache wegrutschte und in der Folge mit der Schutzplanke kollidierte.