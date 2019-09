Kollision mit Auto : Motorradfahrer wird bei Ensch verletzt

Ensch Bei Ensch sind am Montag ein Autofahrer und ein Motorradfahrer zusammengestoßen.

Bei Ensch ist es am um 16.45 Uhr im Einmündungsbereich der B 53 / L 48 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto- und einem Motorradfahrer gekommen.

Bei dem Zusammenstoß zog sich der Motorradfahrer Verletzungen zu, so dass er in einem Trierer Krankenhaus stationär aufgenommen werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.