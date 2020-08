Unfall : Motorradfahrer wird zwischen Ralingen und Olk schwer verletzt

Ralingen/Olk Auf der L 42 zwischen Ralingen und Olk kam es am Montag gegen 16 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Die Staatsanwaltschaft Trier hat ein Gutachten zur Klärung der Unfallursache angeordnet.

Der 59-jährige Fahrer eines Motorrads geriet laut Polizei auf abschüssiger und regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Der verletzte Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Trierer Krankenhaus gebracht.