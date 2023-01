Nur für Männer : Kosmetiksalon Mr. Beau: „Wie eine Art Kurzurlaub“

Trier Auch Männer haben die Möglichkeit, für ihre Schönheit zu sorgen: Ein Kosmetiksalon in Trier bietet Körperpflege ausschließlich für sie. Was man(n) dort alles machen lassen kann.

Die Idee dazu kam ihr, wie sie sagt, vor einigen Jahren bei einem Gespräch mit einem Freund. „Ich habe mich mit einem Freund über einen seiner Besuche bei seinem Herrenfriseur unterhalten. Im Laufe des Gesprächs kam heraus, dass er neben seinen Haaren auch etwas mehr für die Körperpflege machen lassen wolle, aber in keinen Beautysalon gehen möchte, da dort vor allem Frauen hingehen würden“, erinnert sich Alesja Kroneberger. Nach diesem Gespräch merkte Kroneberger, die vorher bereits viele Jahre als Kosmetikern in verschiedenen Salons gearbeitet hat, dass es auch bei den Männern Bedarf in diesem Bereich gibt. „Da ich mich ohnehin schon immer selbstständig machen und etwas Neues kreieren wollte, was so vorher nicht da war, entschloss ich mich, einen Beautysalon nur für Männer zu eröffnen“, so die Unternehmerin. Ihren Salon „Mr. Beau“ gründete Alesja Kroneberger im Oktober 2016.