Künstler singen ohne Gage : MS-Benefizkonzert Trier bringt 4400 Euro Erlös für Betroffene

Trier Das 10. Live- Konzert zugunsten von Multiple-Sklerose-Betroffenen im großen Saal der Tuchfabrik Trier hat einen Reinerlös von rund 4400 Euro ergeben. Initiatorin Tanja van der Heyde leitet die Spende ohne Abzug direkt an die MS-Hilfegruppen Schammatdorf, Schweich und Echternacherhof.

Sänger und Sängerinnen, die zu den beliebtesten und besten Musikern Triers gehören, haben erstmals an zwei Tagen ein Feuerwerk an Rock, Pop, Folk und Bluesmusik abgebrannt. Folgende Künstler traten auf: Wolfgang Prinz, The One Soul Journey by Randy Melton, Rose Valley, Timeless, Greybeards, Soulmade, Groove Improve, Stone Blind, Wollmann & Brauner sowie Marco Dühr.