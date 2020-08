Vandalismus : Müll, Wilderei und illegales Schwimmen im Silbersee

Hockweiler Die Gemeinde Hockweiler wehrt sich gegen Vandalismus an der verpachteten und eingezäunten Anlage.

Uwe Seher schlägt Alarm wegen der Zustände am sogenannten Silbersee in Hockweiler. Der Ortsbürgermeister schreibt in einer Mitteilung: „Leider ist es in letzter Zeit immer wieder zu Übertritten gegenüber dem Pächter des Silbersees als auch im direkten Umfeld der Anlage gekommen. Der Zaun um den See wurde überstiegen, es wurde Fischwilderei betrieben, und der See wurde unrechtmäßig zum Baden genutzt.“