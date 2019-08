Trier Die Stadtverwaltung lehnt die von der Trierer SPD geforderte Einwohnerversammlung zur geplanten Erhöhung der Abfallgebühren ab. Abgestimmt werden soll über die neue Satzung in der Stadtratssitzung am 29. August.

Insbesondere geht es um den bislang in der Grundgebühr inkludierten Hol- und Bringservice, bei dem die Müllwerker die Restmülltonne am Abholtermin an den Straßenrand und später wieder zurück an ihren üblichen Standort rücken. Dieser Service soll künftig gut 40 Euro pro Jahr zusätzlich kosten und nur in Kombination mit einem 14-täglichen Leerungsrhythmus buchbar sein, der hohe Zusatzgebühren verursacht. Vor allem für „ältere Mitbürger und Menschen mit Behinderung“ sei das „nachteilig“, heißt es in der Pressemitteilung der Grünen. Für Familien mit Kleinkindern müssten „zusätzliche Entsorgungsmöglichkeiten“ zum geplanten Vier-Wochen-Rhythmus gefunden werden, fordern die Grünen.

Dagegen, dass die SPD eine Einwohnerversammlung fordere, um die neue Abfall- und Gebührensatzung öffentlich zu diskutieren, sei „nichts einzuwenden“, räumen nun auch die Grünen ein. Auch für die von den Sozialdemokraten geforderte Debatte im Stadtrat habe man „Verständnis“, sagt Grünen-Vertreter Leuckefeld. Der angepeilte Zeitrahmen – Beschluss der neuen Satzung in der Stadtratssitzung am Donnerstag, 29. August, und endgültige Verabschiedung durch die ART-Versammlung am 17. September – müsse allerdings berücksichtigt werden. Denn wenn der Stadtrat am 29. August keine Entscheidung trifft, wäre eine zusätzliche Sondersitzung vor der ART-Versammlung am 17. September notwendig. „Diesen zeitlichen und finanziellen Aufwand hält die Stadtratsfraktion von Bündnis90/Die Grünen nicht für nötig“, heißt es in der Pressemitteilung. Auch die Stadtverwaltung will keine Sondersitzung (siehe Info).