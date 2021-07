Wohin mit all dem Müll? : Sperrmüll kann weiter kostenlos entsorgt werden

Trier/Kordel/Ralingen Mitarbeiter des ART und weiterer Firmen haben innerhalb von drei Tagen in 60 Gemeinden rund 14 000 Tonnen Sperrabfall eingesammelt. Das ist mehr, als normalerweise in einem Jahr im gesamten Verbandsgebiet anfällt.

Wer seine Abfälle selbst an einem ART-Standort anliefern möchte, kann das von Montag bis Samstag jeweils von 8 bis 18 Uhr kostenlos tun. „Sperrabfall bis 10 Kubikmeter nehmen wir momentan kostenlos an allen Standorten an. Größere Mengen können nur in Mertesdorf und Sehlem angeliefert werden“, sagt Kirsten Kielholtz, Pressesprecherin des ART.