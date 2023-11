Auch gefährliche Abfälle und Bauschutt Wertstoffhof Trier: Wenn Mülltrennung zum bunten Hingucker wird (Fotos)

Schlamm, Schlaglöcher und Stiefel. So erinnern die Trierer sich an den alten Wertstoffhof in Trier-Nord. Nun fahren täglich bis zu 800 Menschen zum neuen Wertstoffhof, um einfach und ordnungsgemäß ihren Abfall zu entsorgen. Ohne Schlamm und Schlaglöcher. Der große, geteerte Hof ist in fünf Zonen und Farben eingeteilt. Neu ist die Möglichkeit, gefährliche Abfälle wie teerhaltige Dachbahnen, asbesthaltige Baustoffe und Dämmmaterial abzugeben. Bauschutt kann nun auch in Trier entsorgt werden. Früher mussten Kunden dafür zum Wertstoffhof nach Mertesdorf fahren.