Familie : Ehrenamtliche helfen Eltern im Alltag

Das Angebot Wellcome des Diakonischen Werks hilft Familien nach der Geburt, wenn sie kein eigenes Netzwerk haben, das sie in dieser Zeit unterstützt. Foto: Diakonisches Werk/Christoph Niemann

Trier Das Diakonische Werk unterstützt mit „Wellcome“ Mütter nach der Geburt auch in Corona-Zeiten.

Eltern sein ist schon unter normalen Umständen oft eine Herausforderung. Die Corona-Pandemie allerdings stellt Familien hart auf die Probe: Laut einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung beurteilten im Januar 46 Prozent aller Eltern ihre Belastung in der familiären Situation als „stark“ oder „äußerst“. Bei den Allein­erziehenden waren es 55 Prozent. Besonders Mütter leiden unter den Anstrengungen und Herausforderungen durch die Pandemie. Denn sie sind es oft, die das „kleine Familienunternehmen“ managen und alles möglich machen – von den Freizeitangeboten für die Kinder über das Homeschooling bis zum Haushalt. Und nebenbei erledigen sie noch den eigenen Job.

Wellcome hilft Familien nach der Geburt, wenn kein eigenes Netzwerk vorhanden ist, das sie in dieser Zeit unterstützt. Auch im Raum Trier gibt es diese moderne Nachbarschaftshilfe: Ehrenamtliche helfen für ein paar Monate ein- bis zweimal pro Woche ganz praktisch im Alltag, so wie es sonst Familie, Freundinnen und Freunde oder Nachbarinnen und Nachbarn tun würden.

Das Diakonische Werk in Trier bietet Wellcome seit mehr als zehn Jahren an. Derzeit setzt sich das Team um Koordinatorin Gudrun Zimmermann aus rund 20 Ehrenamtlichen zusammen. Auch wenn einige von ihnen wegen des Infektionsgeschehens zunächst zurückhaltender waren, wurden die Hilfsangebote in gegenseitigem Einvernehmen zwischen Eltern und Ehrenamtlichen weitergeführt. Trotz der eingeschränkten Möglichkeiten lassen sich unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen Familien, junge Eltern und Alleinerziehende beraten, begleiten und unterstützen.