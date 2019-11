Trier Die Multi Germany GmbH übernimmt zum 1. Februar 2020 den Betrieb des Einkaufszentrums Trier-Galerie. Das teilte der Immobilienbesitzer IntReal am Mittwoch auf TV-Nachfrage mit.

Die Multi Corporation betreibt in Deutschland 27 Center und Geschäfte, darunter das Forum City in Mülheim an der Ruhr, den Welfenhof in Braunschweig, die WilhelmGalerie in Ludwigsburg und das Stern Center in Schwenningen. „Top-Mieter“ im Bereich Mode ist laut Konzern die schwedische Kette H&M. In Trier hatte Hennes&Mauritz seine Filiale am Hauptmarkt im Oktober 2018 geschlossen. In der Trier-Galerie ist H&M bereits seit 2008 mit einer Kinder-Filiale vertreten. Für die Frage, ob auch der „große“ H&M künftig Mieter der Trier-Galerie wird, war am Dienstag am Multi-Germany-Sitz in Düsseldorf niemand zu erreichen.