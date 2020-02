Einzelhandel : Trier-Galerie hat neuen Betreiber

Robert Müller. Foto: Multi Germany GmbH

Trier Die Trier-Galerie hat einen neuen Chef: Die Multi Germany GmbH hat Robert Müller als Center-Manager benannt. Müller, der zuvor unter anderem ein Einkaufscenter in Magdeburg geleitet hat, freue sich auf seine neue Aufgabe in Trier, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.