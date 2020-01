Trier (red) Die Krad-Vagabunden Frank Panthöfer alias Panny und Simone Dorner alias Simon berichten am Samstag, 11. Januar, um 20 Uhr im Mergener Hof in Trier über ihre sechsmonatige Reise durch den Kaukasus.

In ihrem Multimediavortrag „Abenteuer Kaukasus – eine Reise zu den höchsten Bergen Europas“ zeigen der Motorrad-Reise-Journalist und die Fotografin, wie die spannende Region an der Grenze von Europa zu Asien sie in ihren Bann gezogen hat mit einer grandiosen Bergwelt, viel unberührter Natur, fremder Kultur, oftmals blutiger Geschichte und nicht zuletzt durch gastfreundliche Menschen. Karten: TV-Tickethotline 0651/7199-996.