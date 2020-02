Kostenpflichtiger Inhalt: Coronavirus : Mundschutz und Desinfektionsmittel in Trierer Drogerien ausverkauft

Foto: Christiane Wolff

Trier In Trier sind in vielen Apotheken und Drogerien Mundschutz und Desinfektionsmittel ausverkauft. "Schon seit Tagen", bestätigt die Filialleiterin des Drogeriemarkts dm in der Trierer Brotstraße.

Am Donnerstagmorgen seien noch mal drei Mundschutz-Päckchen geliefert worden, "die waren aber in Minuten verkauft", sagt die Frau.

Dort, wo die ausverkauften Produkte ansonsten stehen, hängen Infoschilder: "Leider bestehen bei allen Handdesinfektionsmitteln, Flächendesinfektionsmitteln und dem Mundschutz produktionsbedingte Lieferschwierigkeiten. Sobald neue Ware verfügbar ist, räumen wir schnellstmöglich nach", steht darauf.

In der Apotheke am Viehmarkt in Trier sind ebenfalls weder Mundschutz noch Sterillium, also Handdesinfektionsmittel, zurzeit erhältlich. "Bis Donnerstagmittag hatten wir bestimmt 20 bis 30 Kunden, die danach gefragt haben", sagt Apothekerin Gabriele Klemm.

Die Nachfrage habe in den vergangenen zwei Tagen noch einmal deutlich zugenommen. "Unsere Lieferanten haben keine Vorräte mehr und können auf die kurzfristig gestiegene Nachfrage auch nicht kurzfristig mit einer verstärkten Produktion reagieren", sagt die Apothekerin.