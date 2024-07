Keine Konkurrenz, sondern Ergänzung Vereine aus Trier-Pallien laden zum Sommerfest ein – am Wochenende des Moselfestes Zurlauben

Trier-Pallien · Drei Vereine laden für kommendes Wochenende zum Mitfeiern auf dem Festplatz an der Bonner Straße in Trier-Pallien ein. Dem Volksfreund erklären sie, warum sie ihr Sommerfest genau an dem Wochenende feiern, an dem gegenüber auf der anderen Flussseite das Moselfest Zurlauben steigt.

09.07.2024 , 09:50 Uhr

Vorfreude auf das Sommerfest in Pallien: Es steigt gleichzeitig mit dem Moselfest Zurlauben. Foto: Friedhelm Knopp

Von Friedhelm Knopp