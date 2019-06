Kunst : Museum am Dom erzählt die Geschichte hinter dem Objekt

Trier Museen stecken voller Geschichten und spannender Erzählungen, man muss nur wissen, wie sie zu lesen sind. Jedes Objekt entstand zu einer bestimmten Zeit und wurde von einer Person für einen speziellen Zweck in Auftrag gegeben. Daher können uns die Exponate im Museum häufig viel mehr erzählen, als wir auf den ersten Blick wahrnehmen.

Eine neue Veranstaltungsreihe im Museum am Dom möchte dies künftig tun. Die Mitarbeiter „übersetzen“ die versteckten Geschichten hinter dem Objekt. In einer 60-minütigen Führung oder bei einem Vortrag wird gezeigt, was die Stücke über die Zeit und Lebensumstände verraten können, in der sie entstanden sind.