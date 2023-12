Museum Simeonstift Trier Mitmach-Projekt im Advent präsentiert lebendige Bilder als Adventskalender

„Lasst mehr Leben in Euch hinhein, lasst grüne Schweine zu, lasst Phantasie zu und sprengt die Ketten des Verstandes“, so beschreibt Regisseur Marc-Bernhard Gleißner seine Ideen, als er vor dem Bild „Der Trog“ (1913) von Marc Chagall steht, das in Erinnerung an das ländliche Leben im heimatlichen Russland entstanden ist und auf dem sich eine Bäuerin zusammen mit einem grünen Schwein über einen Futtertrog beugt.