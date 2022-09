Veranstaltung : Eine spannende Tour durch die Nacht der Trierer Museen

Trier Von echten Römerinnen und einem sagenhaften Goldschatz: Fünf Einrichtungen waren an der Trierer Museumsnacht beteiligt. Die Häuser zogen am Samstagabend rund 3700 Besucher in ihre Ausstellungen. Welche Höhepunkte es zu sehen gab und was die Besucher dazu sagten.

Von Andreas Sommer

Wenn abends die Museen der Stadt zu ungewöhnlicher Stunde ihre Tore öffnen, dann ist in Trier Museumsnacht. Nach der corona­bedingten Absage der langen Nacht 2021 waren am Samstagabend zum 15. Mal rund 3700 Besucher unterwegs zwischen Rheinischem Landesmuseum, dem Museum am Dom, dem Stadtmuseum Simeonstift, dem Museum Karl-Marx-Haus und der Schatzkammer der Wissenschaftlichen Bibliothek der Stadt Trier. Alle an der Museumsnacht beteiligten Häuser boten bis 24 Uhr ein abwechslungsreiches Programm, jeweils mit eigenen Schwerpunkten rund um ihre aktuellen Sonder- und Dauerausstellungen.

Im Museum am Dom konnten die Besucher am Abend etwas ganz besonderes erleben. Paula Kolz alias Aurelia begeisterte das Publikum. „Ich liebe Schauspielführungen“, verrät die Mitarbeiterin der Trier Tourismus und Marketing GmbH kurz vor ihrem Auftritt. „Auf meinen Schauspielführungen kann ich in andere Rollen schlüpfen und einfach eine andere Person spielen, die einen anderen Charakter hat als ich selbst. Das gibt mir auch die Möglichkeit, Facetten von mir zu zeigen, die man sonst vielleicht nicht zeigt. Schauspielführungen sind das, was mir im innersten Herzen am meisten Spaß macht.“

Paula Kolz in der Rolle der Aurelia im Museum am Dom. Foto: Andreas Sommer

Dabei erlebt Paula Kolz vom Publikum immer viel Zuspruch. Die Führung im Museum am Dom war in diesem Jahr auch für sie eine Premiere, auf die sie sich richtig gefreut hat. „Die lange Museumsnacht ist für mich in jedem Jahr ein absoluter Höhepunkt meines Gästeführerlebens, denn nachts im Museum ist für alle Beteiligten immer ein großes Highlight.“

Im Landesmuseum war der 19 Kilogramm schwere Goldschatz wieder zu bestaunen. Seit im Oktober 2019 Einbrecher versucht hatten, ihn zu stehlen, lagerten die antiken Münzen sicher im Keller des Museums. Nun sind sie im neu gestaltetem Münzkabinett des Landesmuseums erstmals wieder zu sehen, gesichert hinter schwerem Panzerglas. Ein echter Publikumsmagnet, wie sich in der langen Museumsnacht zeigte. Neben dem Goldschatz zeigt die Ausstellung auch ungewöhnliche Exponate zum Thema Münzfälschungen. „Das gab es damals in der Antike auch schon, dass Münzen auf unterschiedliche Art und Weise gefälscht wurden“, verrät Thomas Martin, stellvertretender Direktor. Dabei zeigten die Fälscher in der Antike schon viel Fantasie. „Es gab Münzen mit einem einfachen Eisenkern, der dann mit Gold oder Silber überzogen wurde. Oder es wurden echte Münzen in Ton gepresst, um mit Gussförmchen Münzen selbst herzustellen“, erklärt Martin das, was es um den eigentlichen Goldschatz herum in zahlreichen Schaukästen noch zu entdecken gibt. Glanzpunkt des Raumes sind aber die rund 2500 antiken Münzen aus echtem Gold. Schon eine Stunde nach Öffnung waren rund 400 Besucher im Landesmuseum. Zwei von ihnen waren Dirk Hensel und Sandra Kühndahl-Hensel. Die beiden haben in Trier studiert und nutzen die lange Nacht der Museen jetzt für einen Besuch dort. Für die ehemaligen Trierer ist klar: „Es ist vor allem die Masse der Münzen, die beeindruckt – und der Umstand, dass so viele Münzen nach so langer Zeit noch gut erhalten und nahezu unbeschädigt sind.“