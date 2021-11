Theater : Ich tanze, also bin ich

Ich tanze, also bin ich

Nach zweieinhalb Stunden sind alle vereint: Das Musical „Flashdance – What A Feeling“ begeisterte in der Trierer Europahalle. Foto: Dorothee Quaré

Trier „Flashdance“ – ein kultiger Tanzfilm der 1980er Jahre . Bereits seit 2008 gibt es ihn auch als Musical. In der vollen Trierer Europa­halle genossen die Be­sucher den mitreißenden Mix aus Gesang, Tanz und purer Lebensfreude.

Sie ist jung, sehr begabt, und sie hat einen großen Traum. Kann dieser wirklich in Erfüllung gehen? Ja, klar, das wird er – wenn man nur gegen alle Widerstände und Widrigkeiten an sich glaubt und einige wirklich gute Freunde hat.

Nach diesem Prinzip funktionieren viele Geschichten, Filme – und Musicals. Sie nehmen ihre Konsumenten mit auf eine spannende Reise jenseits von Frust und Langeweile. Wenn dann noch eine lange pandemie­bedingte Durststrecke hinter den Menschen liegt, ist Begeisterung garantiert. So genießen die Besucher in der fast vollbesetzten Europa­halle intensiv die zweieinhalb Stunden des „Flash­dance“-­Musicals und feiern die jungen Darsteller mit Applaus im Stehen. Und das, obwohl die Maske die ganze Zeit auf bleiben musste. Der Veranstalter versucht dies den Besuchern schmackhaft zu machen – schließlich könne man so hautnah erleben, wie sich die junge Alex Owens bei ihrer Arbeit als Schweißerin fühlt.