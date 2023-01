Große Gefühle auf großer Bühne : Musical Flashdance in Trier: So kämpft die junge Alex für ihren Traum vom Tanzen

Foto: Hans Kraemer 19 Bilder Flashdance Musical in der Europahalle in Trier

Trier Mehr als 1000 Besucher feiern das Musical zum 80er-Jahre-Kultfilm bei zwei Shows in der Europahalle Trier. Warum die Botschaft zeitlos und die Umsetzung topaktuell ist.

Das Motto des Abends verkündet der Ansager kurz vor Beginn der Show: Er dankt und gratuliert den Zuschauern dazu, dass sie das Live-Erlebnis auf der großen Bühne dem gewohnten heimischen Abend vorm Fernseher vorziehen. Und das dürfte kaum jemand bereuen – trotz stolzer Eintrittspreise von bis zu 129 Euro für die besten Plätze in der Europahalle Trier.

Der Kultfilm „Flashdance“ mit Jennifer Beals und Michael Nouri in den Hauptrollen eroberte 1983 weltweit die Kinos. Sechs Jahre nach dem Beginn der Tanzfilm-Welle mit John Travoltas „Saturday Night Fever“ und vier Jahre vor Patrick Swayzes „Dirty Dancing“. Es spielt also sicher eine gehörige Portion Nostalgie mit, wenn sich Menschen 40 Jahre später ein gleichnamiges Musical anschauen wollen. Doch es steckt mehr dahinter.

Die Frauenpower Die Botschaft „Kämpfe für deinen Traum“ ist zeitlos und in der konkreten Umsetzung mit einer starken Frau als Hauptfigur topaktuell. Hollywood-Actionfilme wie „Wonder Woman“ mit Gal Gadot oder „The Woman King“ mit Viola Davis zelebrieren mehr denn je Frauenpower.

Bei „Flashdance“ dreht sich alles um den schweren Weg einer jungen Frau aus Pittsburgh im US-Staat Pennsylvania von ganz unten nach oben. Alex Owens arbeitet tagsüber in einem Stahlwerk und nachts als Tänzerin in einer Bar, um sich finanziell über Wasser zu halten. Immer in der Angst, den Lohn gekürzt zu bekommen oder den Job zu verlieren.

Die Leidenschaft Alex träumt davon, in die renommierte Shipley-Tanzakademie aufgenommen zu werden. Als sie in einem Wort ausdrücken soll, was Tanzen für sie bedeutet, sagt sie: „Leidenschaft!“ Davon lässt das Musical-Ensemble

sein Publikum an diesem Abend jede Menge spüren – ob bei den großen Gruppentänzen oder den Soloauftritten.

Die Liebe Auch privat ist der Weg zum Happy End für Alex steinig. Stahlwerk-Juniorchef und Porschefahrer Nick Hurley (erfrischend, smart und auch mit Tiefgang gespielt von Timo Stacey) steht anfangs unter dem Verdacht, ein Schnösel zu sein. Als Nick und Alex sich näher kommen, versucht er heimlich, ihr ein Vortanzen bei der Akademie zu verschaffen. Alex ist sauer, denn sie will das alleine schaffen. Als Nick selbst kündigt, weil er keine Entlassungswelle verantworten will, erkennt Alex seinen wahren, guten Charakter.

Die Hauptdarstellerin Faye Bollheimer erinnert mit ihrer zierlich-sportlichen Figur und ihren rotblonden Haaren an die Schauspiel-Stars Josefine Preuß („Türkisch für Anfänger“) und Karoline Herfurth („Fack ju Göhte“). Als Alex verkörpert sie keine Diva, sondern das natürliche Mädchen von nebenan, das sich mal zweifelnd, mal frech gegen alle Widerstände durchkämpft. Höhepunkt des ersten Akts ist Fayes lasziver Tanz im sexy roten Body, gipfelnd in der berühmten Filmszene mit spritzendem Wasser bei der Schlusspose auf dem Stuhl.

Das Bühnenbild Die Kulisse aus Wellblechwänden und Metallgeländern wirkt anfangs beeindruckend, bleibt allerdings der Einfachheit halber die ganze Zeit stehen. Mal offene, mal geschlossene Fensterläden und eine bewegliche Treppe werden genutzt, um die verschiedenen Szenerien zu gestalten.

Die Musik Die Darsteller singen die meisten Lieder auf Deutsch, um die Handlung besser verständlich zu machen. Die Kultsongs „I love Rock ’n Roll“, „Maniac“, „Gloria“ und „Manhunt“ werden im englischen Original gesungen. Zum größten Hit „Flashdance ... What a Feeling“ von Irene Cara wirbelt Faye/Alex im schwarzen Body über die Bühne und überzeugt die Jury, ihr den begehrten Platz in der Akademie zu geben. Alex und Nick versöhnen sich – die Liebe siegt. Auch das Publikum hat sein Urteil gefällt und applaudiert bei Finale und Zugabe begeistert dem ganzen Ensemble. Allein am Samstagabend strömen rund 600 Besucherinnen und Besucher in die Europahalle, am Folgetag gibt es eine zweite Show.