Trier Tufa Trier zeigt das Musical „Sister Act“

Die Premiere des Tufa-Musicals „Sister Act“wird am Freitag, 15. September, ab 20 Uhr im großen Saal der Tuchfabrik (Tufa) aufgeführt. „Sister Act“ mit Whoopi Goldberg in der Hauptrolle ist einer der Kultfilme aus den 1990er Jahren. Das gleichnamige Musical, 2006 erstmals aufgeführt, schloss mühelos an den Kinoerfolg an. Dass die Handlung nun in Philadelphia statt in San Francisco und Reno spielt, hat musikalische Gründe: Der namhafte Komponist Alan Menken schrieb neue Songs im Stil von Disco, Gospel und „Philly Sound“, die „Sister Act“ mit einem sehr attraktiven Retro-Touch versehen. Zum 16. Mal hebt sich der Vorhang im großen Saal für ein Tufa-Musical, wie immer unter der musikalischen Leitung von Dominik Nieß, mit Katharina Scherer als Vocalcoach, der Choreographie von Angelika Bucks und der Regie von Stephan Vanecek. Karten gibt es je nach Kategorie ab 18,97 Euro im Vorverkauf und für 20 Euro an der Abendkasse. Weitere Aufführungstermine und Infos: https://tufa-trier.de/events/sister-act-11/