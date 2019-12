Vortrag : Musik im alten Ägypten im Seniorenbüro Trier

Trier Heidi Köpp-Junk entführt am Mittwoch, 11. Dezember, 15.30 Uhr, die Teilnehmer des Kultur-Karussells in die Welt des alten Ägypten. Die Ägyptologin und ausgebildete Sängerin verbindet in ihrem Vortrag Wissenschaft und Musik.

